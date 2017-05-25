13. Yıl 50. Sayı • Ekolojik Düşünce

MAKALE ÖZETLERİ
TAKDİM
TAKDİM
Modernitenin hüküm sürdüğü çağlarda insanların karşı karşıya olduğu siyasal ve toplumsal sorunların giderek arttığı ve karmaşık bir görünüm kazandığı açıktır. Muhafazakârlık da, diğer ideolojiler gibi, bu sorunlara çözüm üretme iddiasındadır. Ancak muhafazakârlığı diğer pek çok ideolojiden farklılaştığı husus söz konusu iddianın somut, uygulanabilir ve gerçekçi bir zemin üzerine oturmasıdır. Bu bakımdan, muhafazakarlığın evrensel ve yerel gerçeklikleri göz önünde bulundurarak ve ütopik hayallere kapılmadan insanlığın ihtiyaçlarına cevap verecek bütünlüklü bir siyasal ve toplumsal bakış açısına sahip olduğu söylenebilir.
Ekolojik sorunlar, gittikçe artan bir şekilde insanlığın gündeminde kendisine yer bulmaktadır. İnsanın tabiatla kurduğu ilişkinin genel eleştirisiyle başlayan ekolojik düşünce, günümüzde toplumların hayatlarını doğrudan etkileyen oldukça çetrefilli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Muhafazakârlığın ve muhafazakârların da bazı durumlarda tüm insanlığı etkileyen bu kapsamlı sorunlar karşısında bigâne kalması beklenemez. Daha açık bir ifadeyle, muhafazakârlığın ekolojik düşünce konusunda da hem kendi iddialarını ortaya koyması hem de kendi literatürünü zenginleştirmesi önem taşımaktadır.
İnsanoğlunun tabiata hakim olma ve onu sınırsızca kullanma çabası, 17. yüzyıldan itibaren giderek artan bir hırsa dönüşmüştür. Bunun neticesinde endüstrileşme ve teknolojik gelişme sürecinde önce Batı Avrupa ülkelerinde, daha sonraki yıllarda da bütün dünya üzerinde, sağlıksız teknolojiler, kurumlar ve hayat tarzları türemiş ve pek çok sorun ortaya çıkmaya başlamıştır. Tabiatın insanoğlundan intikamı olarak tasvir edilen bu sorunlar dünyanın dengesini, insan-kainat ilişkisini ve toplumsal yapıları ciddi anlamda etkilemektedir. Sadece çevre kirliliği, hava kirliliği ve benzeri kavramlarla adlandırılırsa eksik kalacak olan bu sorunların kökenine ilişkin en zengin tartışmalar ekolojik düşünce literatüründe yapılmaktadır. Zira atmosferdeki karbondioksit oranın yükselmesi, topraktaki azot düzeyinin artması gibi sorunlar insan ve kainat arasındaki ilişkideki değişimin yansımalarıdır.
Bilimden sanayiye, mimariden şehircilik uygulamalarına kadar bireysel ve toplumsal hayatımızın her anını şekillendiren kainat tasavvurumuza dair teorik tartışmaların pratik uygulamalara yön vermesi umuduyla; Muhafazakar Düşünce Dergisi olarak kalkınmacı muhafazakarlığın potansiyel handikaplarına dikkat çekmek amacıyla ve ekolojik düşünceyi yok saymayan bir muhafazakar pratiğin gelişmesi ihtiyacına binaen bu sayıda ekolojik düşünce fikriyatına odaklanıyoruz.
Mihriban Şenses tarafından kaleme alınan “Eko-Logos mu, Eko-Logic mi?” başlıklı makale ekoloji kavramına odaklanıyor. Makalede bir bilim ve bir “ideoloji” olarak ekolojiyi ve “eko-logos” olarak ekolojiyi tartışıyor. “Derin ekoloji,” “eko-sosyalizm,” “eko-logos,” “teknik” ve “teknoloji” kavramlarına odaklanarak bir ekoloji tartışması yapılan çalışma “prodüksiyonist metafizik” denilen üretim anlayışının modern teknolojiyi belirlediği ortaya konularak ve ekolojik yıkımın insani sınırsızlık fikrinin ve ilerleme mitinin sonucu olarak görülebileceği iddia edilmekte.
“Çevre Etiğinin Dilsel Boyutu” başlıklı çalışmasında Şengül Özdemir çevrenin ifşa olma biçimlerine odaklanmakta. Çevreyi beşeri (techne) ve doğal (physis) olanın karşılaşmakta olduğu bir gerçeklik alanı olarak ele alan Özdemir insanın çevrenin bu gerçekliği ile ilişkisini farklı dilsel boyutlar eşliğinde yorumlamakta ve soru(n)laştırmakta. Özdemir’e göre aşkın, mutlak Varlığın bilincinin tezahürü olarak çevre, “var olan” gerçekliğin ötesindeki aşkın Varlıkla “açık uçlu” iletişimi mümkün kılan bir ortam olarak dil hadisesi olarak yorumlanabilir.
Cemile Zehra Köroğlu ve Muhammet Ali Köroğlu tarafından kaleme alınan “İnsan-Evren Diyalektiği Üzerine: İslami Perspektiften Bir Analiz” başlıklı makale İslamiyet’in çevreye dair yaklaşımını değerlendiriyor. Yazarlara göre insan ve doğa ilişkisinin kopuşu, insanın, çevresindeki her şeyle ilgili sınırsız ve sorumsuzca tasarruf hakkını kendinde görmesi bir yönüyle evren algısı ve inancının değişmesiyle ilgilidir. Bu bağlamda İslam’ın sahip olduğu bütüncül, ekolojik dengeyi temel alan bakış açısı çerçevesinde geliştirilecek olan yeni paradigmalara ve çözüm yollarına ihtiyaç duyulmaktadır.
“Türkistan’da İklim Değişiklikleri: Aral Faciası ve Semipalatinski Yeraltı Nükleer Denemeleri” başlıklı makalesinde Orhan Kavuncu, Aral Gölü etrafında ve Semipalatinski kentindeki nükleer denemelerden hareketle Sovyet rejiminin Orta Asya’da neden olduğu çevresel felaketlere dikkat çekiyor. Ekolojik sorunları ele alan yazında oldukça zayıf kalan sosyalist rejim gerçekliği olan Sovyetler Birliği dönemi Türkistan’daki çevre sorunları ve Türkistan halkının bu sorunlara yönelik direnişi bu yazının temel çerçevesini oluşturuyor. Kavuncu’ya göre sosyalist ve kapitalist rejimler, çevre sorunlarına sebep olmaları bakımından aynı yerde duruyorlar. Zira her iki sistemin de sınırsız üretim anlayışlarından dolayı ekonomik kaygıları ekolojik kaygılara önceledikleri ve bundan dolayı her ikisinin de eşit düzeyde ekolojik sorunlara sebep olduğunu söylenebilir.
Yıldız Ramazanoğlu “İslam’ın Mizanı olarak Ekoloji” başlıklı değerlendirmesinde insan, çevre ve Yaratıcı ilişkisini ele alıyor. Ramazanoğlu’na göre gökler, dağlar, kuşlar, yürüyen, sürünen, tırmanan cümle canlılar, bulutlar, yağmurlar, ağaçlar, rüzgârlar ve yapraklar tabiatta Allah’ın ayetleri olmak bakımından aynı değerdedirler ve büyük hakikatin izini taşımaktadır.
Mülakat kısmında çağımızın en önemli mütefekkürlerinden Seyyid Hüseyin Nasr ile İslam ve Çevre üzerine yapılan bir röportajı paylaşıyoruz.
Derkenar olarak iki makaleyi sizlere ulaştırıyoruz. “Antagonizmadan-Agonizmaya: Radikal Demokrasi” başlıklı makalelerinde Hamza Bahadır Eser ve Ömer Taylan müzakereci demokrasi ve radikal demokrasi modelleri, agonizm, ant agonizm kavramsallaştırmaları etrafında temsili demokrasinin krizini ele almaktadır.
Mustafa Tekin “Muhammed Müctehid Şebusteri” başlıklı çalışmasında İranlı akademisyen Şebusteri’nin eserlerinden yola çıkarak, düşüncelerini günümüzde İslam dünyasının sorunlarına dair çözüm üretme konusunda katkıları ve zaafiyetleri ele açısından ele almakta.
Kitap tahlili kısmında Salih Kesgin, Seyyid Hüseyin Nasr’ın “İnsan ve Tabiat” adlı eserini değerlendiriyor. Kesgin’e göre insan ile doğa arasındaki ilişkilerde başgösteren bunalımın çözümlemesini yapmayı hedefleyen Nasr, bu bunalımdan kurtulmada hangi araçlardan yararlanılabileceğini tartışmakta ve insanın yaratıcısının yüceliğinin bilinciyle eylemlerine yön vermediği müddetçe varlıklar arasında huzurun ve barışın sağlanamayacağına işaret etmekte.
EKOLOJİK DÜŞÜNCE
EKO-LOGOS MU, EKO-LOGIC Mi? - MİHRİBAN ŞENSES
EKO-LOGOS MU, EKO-LOGIC Mi? - MİHRİBAN ŞENSES
ÇEVRE ETİĞİNİN DİLSEL BOYUTU -BİR ANALİZ- - ŞENGÜL ÖZDEMİR
ÇEVRE ETİĞİNİN DİLSEL BOYUTU -BİR ANALİZ- - ŞENGÜL ÖZDEMİR
İNSAN-EVREN DİYALEKTİĞİ ÜZERİNE: İSLAMİ PERSPEKTİFTEN BİR ANALİZ - CEMİLE ZEHRA KÖROĞLU - MUHAMMET ALİ KÖROĞLU
İNSAN-EVREN DİYALEKTİĞİ ÜZERİNE: İSLAMİ PERSPEKTİFTEN BİR ANALİZ - CEMİLE ZEHRA KÖROĞLU - MUHAMMET ALİ KÖROĞLU
TÜRKİSTAN’DA İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ: ARAL FACİASI VE SEMİPALATİNSKİ YERALTI NÜKLEER DENEMELERİ - ORHAN KAVUNCU
TÜRKİSTAN’DA İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ: ARAL FACİASI VE SEMİPALATİNSKİ YERALTI NÜKLEER DENEMELERİ - ORHAN KAVUNCU
MÜLAKAT
SEYYİD HÜSEYİN NASR İLE MÜLAKAT: DİN VE ÇEVRE ÜZERİNE
SEYYİD HÜSEYİN NASR İLE MÜLAKAT: DİN VE ÇEVRE ÜZERİNE
DEĞERLENDİRME
İSLAM’IN MİZANI OLARAK EKOLOJİ - YILDIZ RAMAZANOĞLU
İSLAM’IN MİZANI OLARAK EKOLOJİ - YILDIZ RAMAZANOĞLU
DERKENAR
ANTAGONIZMADAN- AGONIZMAYA: RADİKAL DEMOKRASİ - HAMZA BAHADIR ESER - ÖMER TAYLAN
ANTAGONIZMADAN- AGONIZMAYA: RADİKAL DEMOKRASİ - HAMZA BAHADIR ESER - ÖMER TAYLAN
Şebusteri daha çok hermenötik ve anlama, bilhassa dini metinleri anlama konusunu analiz etmektedir. Anlamın tektipleşmesi, sabitlenmesine karşı çıkan Şebusteri, dini metinlere farklı felsefe ya da önkabullerle yaklaşarak çoklu anlam dizgeleri elde etmek istemektedir. Dini metinleri anlama bağlamında temelde üç kriz noktasına temas ettiğini söyleyebiliriz. Bunları biz metinde “evrensellik-tarihsellik”, “teolojiden antropolojiye” ve “dini çoğulculuk” başlıkları altında verdik ve tartışmaya çalıştık. Dikkat edilirse bu başlıklar, özellikle son yıllarda İslam düşüncesinin önemli tartışma konuları arasında yer almaktadır.
Şebusteri dini metinlerin bugün için geçerli hükümlerinin olmadığını belirtmekte, aslında sarih bir şekilde metnin tarihselliğini savunmaktadır. Fakat bundan daha önemlisi Şebusteri, “dini tecrübe” kavramı üzerinden insan ve Tanrı’yı anlamlandırmanın merkezine insanı yerleştirmekte ve bunu da “Yeni Kelam” gibi bir kavrama referansla tartışmaktadır. Doğrusu biz burada bir otorite değişimi görmekteyiz. Şebusteri, dini çoğulculuğu savunmaktadır. Ancak bu savunmayı, hakikat kavramına klasik yaklaşımları ters yüz ederek yapmaktadır.
Kanaatimizce Şebusteri çağdaş dünyada İslam düşüncesinin temel sorunlarını vukufiyetle tespit etmiştir. Fakat bu sorunlar için getirdiği çözüm önerileri, İslam düşüncesinin kendi yerli dinamiklerinden hareket etmemekte ve neticede Batılı paradigmayı bir yeniden üretime dönüşmektedir.
KİTAP TAHLİLİ
İNSAN VE TABİAT - SALİH KESGİN
İNSAN VE TABİAT - SALİH KESGİN
ENGLISH
EKO-LOGOS OR EKO-LOGIC? - MİHRİBAN ŞENSES
EKO-LOGOS OR EKO-LOGIC? - MİHRİBAN ŞENSES
LINGUISTIC DIMENSION OF ENVIRONMENTAL ETHICS - ŞENGÜL ÖZDEMİR
LINGUISTIC DIMENSION OF ENVIRONMENTAL ETHICS - ŞENGÜL ÖZDEMİR
sacred domination of environment on human consciousness, which was taken to be a sign of transcendent Being; in modern time, monological language has signified scientific and technological domination of human consciousness on environment. In my thesis, I propose a different idea as : relationship between human being and environment can be considered within dialogical language where tradition and scientific approach can be fused without any form of domination. This is possible when this relationship is considered in terms of the old Greek notion “kairos” and Gadamer’s notion “fusion of horizons” in the context of ethics of facing each other.
ON DIALECTIC OF HUMAN-UNIVERSE: AN ANALYSIS FROM THE ISLAMIC PERSPECTIVE - CEMİLE ZEHRA KÖROĞLU - MUHAMMET ALİ KÖROĞLU
ON DIALECTIC OF HUMAN-UNIVERSE: AN ANALYSIS FROM THE ISLAMIC PERSPECTIVE - CEMİLE ZEHRA KÖROĞLU - MUHAMMET ALİ KÖROĞLU
CLIMATE CHANGES IN TURKISTAN: ARAL DIASATER AND NUCLEAR TEST IN TURKESTAN - ORHAN KAVUNCU
CLIMATE CHANGES IN TURKISTAN: ARAL DIASATER AND NUCLEAR TEST IN TURKESTAN - ORHAN KAVUNCU
radioactive damage of these tests to human beings and the other organisms has not been measured until now.
ANTOGONISM TO AGONISM: RADICAL DEMOCRACY - HAMZA BAHADIR ESER - ÖMER TAYLAN
ANTOGONISM TO AGONISM: RADICAL DEMOCRACY - HAMZA BAHADIR ESER - ÖMER TAYLAN
urbanization, individuation processes. These demands have been uttered with political participation. Because of some practical difficulties like high population, complexity political processes, management activities requiring expertise, etc., the representative model was developed. This model was applied for a short time following the
changing society and its demands, and the model became insufficient in some subjects like representation problem, constructing a pluralistic structure, etc. So, new alternative ways became a current issue. In this context, when considered from a deliberative model and its criticism, the radical model which offers a different method which will
be the main subject of this study. In this study, the crisis of the representative democracy will be
examined under deliberative, radical democracy titles and agonism, antagonizm concepts.
MOHAMMAD MOJTAHED SHABESTARI - MUSTAFA TEKİN
MOHAMMAD MOJTAHED SHABESTARI - MUSTAFA TEKİN
serious discussion topics of Islamic thought. Sebusteri defends historicism in religious texts explicitly. But there is more an important thing. He places “human” at the centre of explaining by applying the concept religious experience. The concept of “new Theology” houses religious experience and explains it. Frankly speaking, we see
a change of authority. Sebusteri defends religious pluralism. He turns out classical approaches to the concept of the truth of his defending. In our opinion, Sebusteri cpmprehensively determines the basic problem of Islamic thought in the contemporary world. The paradigmic dynamics of Islamic thoughts do not support his suggestions for these problems. As a result of this, his suggestions have turned to be the productions of western paradigm again.