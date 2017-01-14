15 Temmuz’un Işığında Türkiye

Özgürlüğe dair her tartışma köleliği de ele almak zorunda. Tarih, mazlumların sesi olduğunu iddia eden kurtarıcıların, “toplumu özgürleştirme” girişimlerinin çizmeleri altında ezilmiş insanların çığlıklarıyla dolu. İnsanın gerçekten özgür olduğu an, kurtarıcılığa soyunduğu, köle ya da mazlumken sonrasında zalim haline geldiği şiddet ve baskı anı değil, tam da gücü ele geçirdiğinde içindeki intikam güdüsünü alt ettiği andır. “Yozlaşmış mazlum” ile “mazlum” arasında elbette bir fark olmalı.

Uzun bir süredir halka kendisini mağdur ya da mazlum gösterenler 15 Temmuz 2016’da aynı halka karşı zalim oldular. 15 Temmuz tarihi Türkiye’de bir milattır, tarihi bir an, dönüm noktasıdır. O, Türk milletinin yeniden doğum anıdır; sokaklarda, tankların paletleri altında, skorskylerin isli mermileriyle, F16’ların bombalarıyla ölmüş olsa da Türk milleti yeniden, ama yeniden doğmuştur. 15 Temmuz 2016 milletimizin doğum anıyken eski Türkiye’nin, derin devletin, darbeye hakiki bir tepki gösteremeyen ve darbecilere karşı atılan tekbir seslerinden, yani kendi halkının çığlıklarından rahatsızlık duyan Türk solunun, Batı Uygarlığının ülkemizdeki Büyük Engizisyonu’nun da ölüm anıdır. O gün kanlı darbeye sesini yükseltmeyen kim varsa 15 Temmuz şehitlerinin yasını tutan Türk milletinin, daha doğru bir deyişle milletin yani Türk, Kürt, Çerkez,.. Türkiye’deki bütün halkların nazarında ölmüştür.

27 Mayıs darbecilerinden biri olan Dündar Taşer yıllar önce “Türkler yiğitler topluluğudur; filozoflar topluluğu değil!” demiş. Filozof değil, belki de Karl Enders’in tabiriyle “müstehzi bir filozof”. Bu telakkiyi kınamayın. Devletin ve halkının sırlarına geçmişte ermiş olan Taşer’e de yaşadıkları öğretmiş olmalı. 15 Temmuz gecesi bize vatanın asıl sahibinin, milli ölçüsü olmayan ama sabah akşam uluslararası ölçüyü savunan, milletinin menfaatlerini hiçe sayan, kendi memleketine, kültürüne, diline ve dinine yabancılaşmış medeniyet havarileri Aydınlar topluluğu ve okumuş kesimler değil, ‘sıradan’ halk olduğunu öğretti. Bu ülkenin generallerin değil, oğluna “ölmesi emrini” veren komutanın taziyesini, oğlunun cenazesinde sükunetle kabul eden ve onunla aynı masada oturan şehit asker Ömer Halisdemir’in babasının ve daha nice şehit anne babalarının ülkesi olduğunu acıyla anladık. Kaçımız o masada oturabilir? Herşeye itiraz eden, şeytanın avukatlığına soyunan biz yazar çizer takımı, sözde aydınlar fena fi’d-devle makamındakilere erişebilir miyiz?

FETÖ sadece kendi çıkarları için çalışan kirli bir örgüt değil. Devletin her kurumuna misyonerleriyle sızan bir yapıdan bahsediyoruz. Sadece devletimize değil, ulaşabildiği her devlete sızan, her ülkede teşkilatlanan bir yapı. Dış güçlerle kirli ittifaklara giren bir yapı. Kimse abartıyor demesin; 15 Temmuz akşamı başarılı olsaydı ülkemiz dış güçler tarafından işgale uğramış da olacaktı. 2009 yılında milletvekili Bülent Arınç’a suikast yapılacak bahanesiyle Türk Ordu’sunun kozmik odasına (Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı) savcıları vasıtasıyla girip yirmi gün boyunca arama yapan, bilgi ve belgelere el koyan, devletin en mahrem dosyalarını eline geçiren FETÖ öncelikle Türkiye’yi Batılı güçlere karşı işgale açık hale getirdi. Bu bilgi ve belgeleri Batılı güçlere teslim ederek Türkiye’nin Ortadoğu ve başka bölgelerdeki insani ve askeri gücünü zayıflattı. Ardından da devletin içindeki ve dışındaki bütün hücrelerini harekete geçirerek darbe teşebbüsünde bulundu. FETÖ’nün birinci hedefi, içteki ve dıştaki kamuoyunda sürekli şeytanlaştırmaya çalıştıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dı.

İstenildiği kadar AK Parti ya da geçmiş partiler suçlansın aslında FETÖ yıllardır süren garblılaşma hastalığımızın bir ürünüdür. O bir Şark/Garb meselesidir. İnsanlar sadece ekmek yemezler ruhlarını da doyurmak isterler. Modern toplumun soğuk ıssızlığı ve anomik belirsizliği karşısında bir hedef ve doktrin etrafında birleşmiş, disipline ve kurallara bağlı, itaat ve fedakarlığın ön plana çıkarıldığı, liderinin müritlerinin duygularına hitap ettiği gizli bir cemaat karşımızdaki. Radikal ve gizli siyasi bir din. Müritlerini “ortak çıkar” etrafında toplayan ve kendilerinden sonsuz fedakarlık talep eden sinsi bir örgüt. Çiğ sekülerizm insanları, özellikle dindar insanları saklanmaya, takiye yapmaya, gizli gizli teşkilatlanmaya yöneltti. Takiyyeciliğe alışan bu insanlar sonunda devletin her bölgesine sızıp yurtdışındaki kirli güçlerle de ilişkiye girdiler. İktidarı bu dış güçlerin desteğiyle ele geçirmek istediler. Arkalarında kaç devlet var hala bilemiyoruz.

Muallakta bırakılan mefhumlara yaslanarak ilerleyemeyiz. Her ne kadar dış mihraklı olsa da FETÖ bal gibi de modernleşmemizin ürünü çünkü son derece “modern.” Cumhuriyetin çocuğu çünkü darbe bildirisinde de gördüğümüz üzere son derece Kemalist. Türk halkının sözde kurtarıcısı. Türk milletini, milletin kendi seçtiği liderinden kurtaracak! Çünkü bu lider, milli şuura sahip, her şeye rağmen “milli” kalabilmiş.

15 Temmuz gecesinde demokrasimizin pamuk ipliğine bağlı olduğunu gördük. Devletin yalnızca milletle milletin de yalnızca devletle ayakta kalabileceğini anladık. Güçsüz kaldığımız an üçüncü dünya sömürgelerinden birine dönüşebileceğimizin, tam bağımsızlığımızı kaybedebileceğimizin bir kez daha farkına vardık.

Özgürlük kurban ister. (İlginç bir şekilde kavramın kökenine bakıldığında özgürlük alanının kutsallık alanından ele geçirildiği ve merkezinde siyasi alandaki ve tiyatro alanındaki kurban kavramının yeniden tanımlanması bulunur.1 15 Temmuz’da özgürlük, bu eli kanlı güzel canavar bizden yeni kurbanlarını aldı ve almaya devam edecek. Özgürlük kavramı ülkemizde ise uzun zamandır demokrasi ile eş anlamlı kullanılır hale geldi. Sürekli daha fazla demokrat olmaktan söz ediliyor. 15 Temmuz’un katilleri olan sözde mağdurlar medyada demokrasiden uzaklaştığımızı ilan edip duruyorlardı. Türkiye demokrasiden uzaklaşmakta diktatörlüğe dönüşmekte. Peki kime göre demokrasi? Demokrasi dediğiniz nedir? Ünlü Rus şair Puşkin, “kelimeler, kelimeler, kelimeler” der, Pindomente’den adlı şiirinde. Şair, yazdığı bu şiirle anayasal özgürlüklerden, basın ve ifade özgürlüğüne kadar tüm demokratik özgürlüklerle alay ediyordu aslında. Gerçek özgürlük Puşkin’e göre “anti-politik”tir. Belki de “apolitik”. Halbuki günümüz anlayışında özgürlük sapına kadar “politik” olarak anlaşılıyor. Özgürlük politik yoldan bize gelebilir. Politik eylemle özgür kılınabiliriz. Eylemin adil olması o kadar da önemli değil, siz sonuca bakın. Peki suçla adalet arasındaki fark nedir? “Suçlu vaktinden önce gelmiş devrimcidir” diyordu Bakunin. Bakunin’in sözünü bize göre tekrar formüle edelim: “Vaktinden önce gelmiş darbeci.” Vaktinde gelse halka “adalet” dağıtıyor olacaktı. 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı, hukukun, hakların, özgürlüklerin darbecilerin yeni rejimine göre baştan şekilleneceği bir döneme girecektik. Caddelerde çarpışanlar yeni sömürge valimiz tarafından şehit değil, hain ilan edilecekti. Demokrasi adına demokrasiyle gelenler katledileceklerdi, katledilecektik. Yurtta Sulh Konseyi “hakiki demokrasiyi” getirecekti. FETÖ’cü eğitim sisteminin yetiştireceği yeni nesiller tarihe hangi şuurla bakacaktı? “Kelimeler, kelimeler, kelimeler!”. Tarih galiplerin yazdığı bir kitap ne de olsa.

Ve meşru, seçimle gelmiş bir hükümete rağmen sürekli “diktatörlük var! diye diye sonunda KHK’yı ilan ettirenler. Peki şimdi ne oldu demokrasiye? Belki de kendimizi Rousseau ile rahatlatacağız. Demokrasinin havarisi Rousseau da ulusal güvenliğiniz tehdit altına girdiğinde özgürlükleri askıya almaktan başka şansınız yoktur demişti.

Ya da Schmitt’in kulaklarını mı çınlatsak? “Egemen olağanüstü hale karar verendir.”

Muhafazakâr Düşünce Dergisi’nin elinizdeki sayısı, 15 Temmuz Gecesine, o kanlı özgürlük gecesine ithaf edildi. Dergilerin okuyucusu kitapların okuyucusundan her zaman azdır. Bir devirde var olup diğerinde kaybolurlar. Lakin dergilerde bir dönemin çehresini, doğal haliyle, makyajsız bulursunuz. Kitaplar fabrikatörlerin, dergiler işçilerin marifeti. Muhafazakâr Düşünce Dergisi’nin bu sayısındaki yazarlarımız kendi zaviyelerinden bu melun girişimi değerlendirdiler, kaleme aldılar. Bana göre hiçbir akademik makale o gece ne yaşadığımızın, ne hissettiğimizin, göz yaşlarımızın tam bir izahını veremez. Andre Gide’in dediği gibi, “yazı yazmaya başlayınca en büyük güçlük samimi olmakta.” Lakin böyle bir hadise gelecekte yalnızca geçmişteki gazeteci teşhirciliğiyle de anılamazdı. Söz konusu darbe girişimi karşısında akademisyenlerin içinde uslu uslu oturdukları, süslü süslü cümleler kurdukları fildişi kulelerinden biraz çıkmaları, kendi memleketleriyle ilgilenmeleri, halklarının nabzını dinlemeleri bir zaruriyetti. Bu sayıda kağıttan köşklerde oturmayı tercih etmeyip, 15 Temmuz darbe girişimi meselesini ele almak üzere dergimizin yazarı olmayı kabul eden, samimiyetle yazılarını bize yollayan arkadaşlarımızla içten bir diyaloga girmenizi temenni ediyorum.