15 Temmuz’un Işığında Türkiye Sempozyumu

Toplumların tarihinde siyasi bakımdan dönüm noktası mahiyetinde olan hadiselerin, taşıdıkları tarihi ve sosyal değere yaraşır bir biçimde anlaşılması ve muhtevasının şimdiki zamanı ve geleceği olumlu bir biçimde etkileyebilecek şekilde yorumlanması önemlidir.

Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da bir darbe girişiminin püskürtülmesi, gerek yaşadığımız ülkede ve gerekse de içinde yer aldığımız coğrafyada işgal ettiği yer ve etkileri bakımından üzerinde ciddiyetle durulması gereken hadiselerdendir.