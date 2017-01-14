15 Temmuz’un Işığında Türkiye Sempozyumu

Toplumların tarihinde siyasi bakımdan dönüm noktası mahiyetinde olan hadiselerin, taşıdıkları tarihi ve sosyal değere yaraşır bir biçimde anlaşılması ve muhtevasının şimdiki zamanı ve geleceği olumlu bir biçimde etkileyebilecek şekilde yorumlanması önemlidir.
Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da bir darbe girişiminin püskürtülmesi, gerek yaşadığımız ülkede ve gerekse de içinde yer aldığımız coğrafyada işgal ettiği yer ve etkileri bakımından üzerinde ciddiyetle durulması gereken hadiselerdendir.
Sempozyumun temel amacı, 15 Temmuz Şanlı Direnişinin anlam ve mahiyetini mercek alına almak, onun ülkedeki sosyal güçler dengesinde, siyasette, hukukta, kültürde, sosyal psikolojide ve fikir hayatında neleri değiştirdiğini tartışmak, bu tarihi dönüm noktasının yakın gelecekteki etkisini, bu etkinin muhtemel sonuçlarını ve siyasi anlamda hak ettiği yeri doğru anlamaya çalışmaktır.
Beklentimiz, 15 TEMMUZ’un bir darbenin püskürtülmesinden öte, taşıdığı anlam ve muhtevanın siz değerli fikir insanlarının katılımlarıyla somutlaştırılması, yorumlanması ve henüz yeterince fark edilmeyen boyutlarıyla KAVRAMSALLAŞTIRILMASIDIR.
Bu çerçevede Muhafazakar Düşünce Dergisinin organize ettiği sempozyumumuza sizi de davet etmek istiyoruz.
NOT: Sempozyuma katılım ücretsizdir. Katılım için muhafazakardd@gmail.com‘a ad-soyad ve mesleğinizi yazıp bir email atmanız yeterlidir.
Tarih: 26 Kasım 2016, Cumartesi
Yer: Ankara Grand Hotel, Bakanlıklar, Ankara
Saat: 9:30 – 18:00