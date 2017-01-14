2016 Muhafazakar Düşünce Sempozyumu Hakkında Önemli Duyuru

Kıymetli Takipçimiz,

Ülkemiz yaklaşık bir ay önce işgal girişimi şeklinde kurgulanmış ve bir iç savaşa neden olabilecek darbe girişimine sahne oldu. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde milletimiz bu alçak darbe girişimini ülkenin meşru kurumları ile birlikte bastırdı. Darbe girişimi sürecinde demokrasiye sahip çıkan kitleler farklı siyasal düşünceye ve farklı etnik kimliğe sahip kesimler ortak bir irade ile darbeye birlikte karşı durdular. Biz kelimesi artık toplumu birarada tutan bir değeri ifade ediyor. Siyaset 15 Temmuz sonrası yeniden şekilleniyor.

Muhafazakâr Düşünce Dergisi olarak tarihimizin önemli bir kırılma anını ifade eden ve dünya demokrasi tarihine altın harflerle geçen 15 Temmuz Şanlı Direnişimizi ve onun çerçevesinde yeniden şekillenen siyaseti bu yıl sempozyumumuzda ele almak istiyoruz. Bu nedenle daha önce ilan ettiğimiz bu yıl ki sempozyum konumuzu “15 Temmuz Şanlı Direnişi Sonrası Siyaseti Yeniden Düşünmek” olarak değiştirmeye karar verdik. 2016 yılının sempozyum konusu olan “Muhafazakarlığın Geleceği” Sempozyumu 2017 yılında yapılacaktır.

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