52. Sayı – Terakkici Muhafazakar Bir Mütefekkir: Ali Fuad Başgil

Muhafazakâr Düşünce, 14 yıldır Türkiye’de muhafazakâr külliyatın gelişmesi bakımından önemli bir işlev yüklenmiş durumda. Yayına ilk başladığı günden itibaren Muhafazakâr Düşünce’yi üstlendiği misyonu layıkıyla yerine getirecek bir titizlik ve hassasiyet ile hazırlamaya özen gösteriyoruz. Dosya konularının seçiminden yayımlanacak yazıların belirlenmesine kadar geniş bir yelpazede, derginin yeni sayısının ortaya çıkması için önemli bir çaba harcıyoruz. Bu bakımdan, dergimizin her sayısı bizim için çok değerli ve özel. Ancak elinizdeki sayının bizim için ayrı bir önem taşıdığını ve her zamankinden daha fazla gurur duyduğumuz bir dosya hazırladığımızı söylememiz gerekiyor. Hiç kuşkusuz, bu önem, dergimizin bu sayısını adadığımız, Türk muhafazakârlığı için büyük bir değere sahip olan ve “hocaların hocası” sıfatını hak eden isimden kaynaklanıyor: Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil.
Bu sene vefatının ellinci yılını idrak ettiğimiz Ali Fuad Başgil, akademisyen kimliğinin yanı sıra dava ve mücadele adamı olma özelliği de taşır. Ömrü boyunca hukukun ve doğru bildiklerinin yanında saf tutan Başgil bu uğurda bedel ödemekten kaçınmamıştır. Hocalığı ise yalnızca üniversite kürsüsünde ders vermekten ibaret görmez. Sivil toplum faaliyetleri yoluyla sesini geniş toplum kesimlerine duyurmaya, özellikle geleceği inşa edecek gençlere ulaşmaya çalışır. Temel amacı, geçmişe olan bağın korunması yoluyla geleceğe ulaşmak, millî ve manevî değerlerin ülkenin kalkınmasına engel olmadığını göstermektir. Ülkenin geçmişini ve iç dinamiklerini dikkate almaksızın atılan yenileşme adımlarının toplumsal dokuda onarılamaz yaralar açacağının altını kalınca çizer.
Başgil’in savunduğu tez, mevcut durumun ya da şartların körü körüne korunması ve yaşatılması değildir. Tam tersine toplumsal değişimin kaçınılmaz bir olgu olduğunun farkındadır. Ancak değişim, kendiliğinden ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda olmalı, farklı kesimlerin hassasiyetleri gözetilmelidir. Mesela Türkiye’de laikliliğin yanlış yorumlandığını, gerçek anlamda laikliğin din ve vicdan özgürlüklerinin en geniş şekilde yaşatılması anlamına geldiğini ilk ortaya koyan isimlerden biri Başgil’dir. Buradan da anlaşılabileceği gibi Başgil, laikliğin kendisine karşı değildir. Hatta tam tersine bunu modern devletin en önemli gerekliliklerinden biri olarak görür. Sorun, Türkiye’de laikliğin din üzerinde tam bir kontrol sağlama ve dinin kamusal görünürlüğünü en aza indirme şeklinde özetlenebilecek yorumlanış biçimindedir. Bu ve benzeri tespitleriyle Başgil, kapsamlı bir toplum mühendisliği anlayışına dayanan Jakoben tavrın karşısındaki en güçlü seslerden biri olmuştur.
Bugün Türkiye’de teorik açıdan muhafazakârlık gibi bir ideolojiden bahsedilebiliyorsa bundaki en önemli paylardan biri Ali Fuad Başgil’e ait. Türk modernleşmesinin en keskin virajlarından birini döndüğü dönemde yaşayan Başgil, hayata geçirilen reformların toplumsal yapıda meydana çıkardığı sorunları en erken ve en gerçekçi bir biçimde teşhis eden isimlerden biridir. Bunun yanında Başgil, dönemin hâkim eğilimlerine ve içinden geldiği sosyal çevrenin kendisine yönelik tepkilerine aldırmadan doğru bildiğini söylemekten çekinmeyecek cesarete sahip olan, kelimenin tam anlamıyla bir aydındır. Başka bir ifadeyle Başgil, akademik bilgisini ve entelektüel donanımını kendi doğrularını savunmak için kullanmış, bu süreçte ciddi bir bedel ödemekten de kaçınmamıştır. Bu erdemin Başgil’in hayatındaki yansıması, bir akademisyene kolay kolay nasip olmayacak ölçüde, özellikle dindar ve muhafazakâr kesimleri etkileme gücüdür. Buradan hareketle, Başgil’in yalnızca doğrudan kendisinin öğrencisi olanlar açısından değil, muhafazakâr ve özgürlükçü bakış açısına sahip herkes tarafından “hoca” sıfatıyla anıldığını ve bu sıfatın hakkında kullanılmasını gerçek anlamda hak eden az sayıda kişiden biri olduğunu söylemek mümkündür.
Başgil’in bir entelektüel ve akademisyen olarak fildişi kulesinde yaşamadığını, gerektiğinde elini taşın altına sokarak yaşadığı topluma karşı taşıdığı sorumluluğun gereğini yerine getirmek için çaba harcadığını biliyoruz. 1960 darbesinin kendisi için ilk maliyeti 147’likler arasına alınarak üniversiteden uzaklaştırılması olur. Üstelik bu karar, Demokrat Parti’nin özellikle son dönemdeki uygulamalarına karşı eleştirel bir yaklaşım içinde olduğu bilinmesine rağmen alınır. Zira darbecilerin farklı bir sese tahammülü yoktur. Üstelik bu ses Başgil gibi kamuoyunun yakından tanıdığı ve toplumda büyük saygınlığı bulunan biri isimden geliyorsa derhal kısılması gerektiğini düşünür darbeciler.
İzleyen süreçte ise sağ partilerin desteği ve geniş toplum kesimlerin teveccühü ile Cumhurbaşkanı seçilmek üzereyken cunta yönetiminin tehdidi seçilmesini engellemiştir. Bu durumun Türkiye’nin tarihî bir fırsatı kaçırması anlamına geldiği söylenebilir. Entelektüel düzeyi yüksek, toplumun değerlerini özümsemiş ve evrensel hukukun değerlerine bağlı bir Cumhurbaşkanının 1960’lı yıllardan itibaren Türkiye’de siyasetin demokratik ve özgürlükçü bir tarzda tanzim edilmesi açısından oldukça olumlu bir etkisinin olacağı açıktır. Darbeciler silah zoruyla Başgil’in adaylığını ve aslında Cumhurbaşkanlığını engelleseler de milletin gönlündeki yerini değiştirememişlerdir. Nitekim 1967 yılındaki vefatının ardından, üstelik o zamanın kısıtlı imkânlarıyla yeterince duyurulma imkânı bile bulunamamışken, cenazeye milletin gösterdiği yoğun teveccüh bu durumun en belirgin göstergesidir.
MUHAFAZAKAR DÜŞÜNCE’DEN
TAKDİM
TAKDİM
Düşünce’yi üstlendiği misyonu layıkıyla yerine getirecek bir titizlik ve hassasiyet ile hazırlamaya özen gösteriyoruz. Dosya konularının seçiminden yayımlanacak yazıların belirlenmesine kadar geniş bir yelpazede, derginin yeni sayısının ortaya çıkması için önemli bir çaba harcıyoruz. Bu bakımdan, dergimizin her sayısı bizim için çok değerli ve özel. Ancak elinizdeki sayının bizim için ayrı bir önem taşıdığını ve her zamankinden daha fazla gurur duyduğumuz bir dosya hazırladığımızı söylememiz gerekiyor. Hiç kuşkusuz, bu önem, dergimizin bu sayısını adadığımız, Türk muhafazakârlığı için büyük bir değere sahip olan ve “hocaların hocası” sıfatını hak eden isimden kaynaklanıyor: Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil.
Bu sene vefatının ellinci yılını idrak ettiğimiz Ali Fuad Başgil, akademisyen kimliğinin yanı sıra dava ve mücadele adamı olma özelliği de taşır. Ömrü boyunca hukukun ve doğru bildiklerinin yanında saf tutan Başgil bu uğurda bedel ödemekten kaçınmamıştır. Hocalığı ise yalnızca üniversite kürsüsünde ders vermekten ibaret görmez. Sivil toplum faaliyetleri yoluyla sesini geniş toplum kesimlerine duyurmaya, özellikle geleceği inşa edecek gençlere ulaşmaya çalışır. Temel amacı, geçmişe olan bağın korunması yoluyla geleceğe ulaşmak, millî ve manevî değerlerin ülkenin kalkınmasına engel olmadığını göstermektir. Ülkenin geçmişini ve iç dinamiklerini dikkate almaksızın atılan yenileşme adımlarının toplumsal dokuda onarılamaz yaralar açacağının altını kalınca çizer.
Başgil’in savunduğu tez, mevcut durumun ya da şartların körü körüne korunması ve yaşatılması değildir. Tam tersine toplumsal değişimin kaçınılmaz bir olgu olduğunun farkındadır. Ancak değişim, kendiliğinden ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda olmalı, farklı kesimlerin hassasiyetleri gözetilmelidir. Mesela Türkiye’de laikliliğin yanlış yorumlandığını, gerçek anlamda laikliğin din ve vicdan özgürlüklerinin en geniş şekilde yaşatılması anlamına geldiğini ilk ortaya koyan isimlerden biri Başgil’dir. Buradan da anlaşılabileceği gibi Başgil, laikliğin kendisine karşı değildir. Hatta tam tersine bunu modern devletin en önemli gerekliliklerinden biri olarak görür. Sorun, Türkiye’de laikliğin din üzerinde tam bir kontrol sağlama ve dinin kamusal görünürlüğünü en aza indirme şeklinde özetlenebilecek yorumlanış biçimindedir. Bu ve benzeri tespitleriyle Başgil, kapsamlı bir toplum mühendisliği anlayışına dayanan Jakoben tavrın karşısındaki en güçlü seslerden biri olmuştur.
Bugün Türkiye’de teorik açıdan muhafazakârlık gibi bir ideolojiden bahsedilebiliyorsa bundaki en önemli paylardan biri Ali Fuad Başgil’e ait. Türk modernleşmesinin en keskin virajlarından birini döndüğü dönemde yaşayan Başgil, hayata geçirilen reformların toplumsal yapıda meydana çıkardığı sorunları en erken ve en gerçekçi bir biçimde teşhis eden isimlerden biridir. Bunun yanında Başgil, dönemin hâkim eğilimlerine ve içinden geldiği sosyal çevrenin kendisine yönelik tepkilerine aldırmadan doğru bildiğini söylemekten çekinmeyecek cesarete sahip olan, kelimenin tam anlamıyla bir aydındır. Başka bir ifadeyle Başgil, akademik bilgisini ve entelektüel donanımını kendi doğrularını savunmak için kullanmış, bu süreçte ciddi bir bedel ödemekten de kaçınmamıştır. Bu erdemin Başgil’in hayatındaki yansıması, bir akademisyene kolay kolay nasip olmayacak ölçüde, özellikle dindar ve muhafazakâr kesimleri etkileme gücüdür. Buradan hareketle, Başgil’in yalnızca doğrudan kendisinin öğrencisi olanlar açısından değil, muhafazakâr ve özgürlükçü bakış açısına sahip herkes tarafından “hoca” sıfatıyla anıldığını ve bu sıfatın hakkında kullanılmasını gerçek anlamda hak eden az sayıda kişiden biri olduğunu söylemek mümkündür.
Başgil’in bir entelektüel ve akademisyen olarak fildişi kulesinde yaşamadığını, gerektiğinde elini taşın altına sokarak yaşadığı topluma karşı taşıdığı sorumluluğun gereğini yerine getirmek için çaba harcadığını biliyoruz. 1960 darbesinin kendisi için ilk maliyeti 147’likler arasına alınarak üniversiteden uzaklaştırılması olur. Üstelik bu karar, Demokrat Parti’nin özellikle son dönemdeki uygulamalarına karşı eleştirel bir yaklaşım içinde olduğu bilinmesine rağmen alınır. Zira darbecilerin farklı bir sese tahammülü yoktur. Üstelik bu ses Başgil gibi kamuoyunun yakından tanıdığı ve toplumda büyük saygınlığı bulunan biri isimden geliyorsa derhal kısılması gerektiğini düşünür darbeciler.
İzleyen süreçte ise sağ partilerin desteği ve geniş toplum kesimlerin teveccühü ile Cumhurbaşkanı seçilmek üzereyken cunta yönetiminin tehdidi seçilmesini engellemiştir. Bu durumun Türkiye’nin tarihî bir fırsatı kaçırması anlamına geldiği söylenebilir. Entelektüel düzeyi yüksek, toplumun değerlerini özümsemiş ve evrensel hukukun değerlerine bağlı bir Cumhurbaşkanının 1960’lı yıllardan itibaren Türkiye’de siyasetin demokratik ve özgürlükçü bir tarzda tanzim edilmesi açısından oldukça olumlu bir etkisinin olacağı açıktır. Darbeciler silah zoruyla Başgil’in adaylığını ve aslında Cumhurbaşkanlığını engelleseler de milletin gönlündeki yerini değiştirememişlerdir. Nitekim 1967 yılındaki vefatının ardından, üstelik o zamanın kısıtlı imkânlarıyla yeterince duyurulma imkânı bile bulunamamışken, cenazeye milletin gösterdiği yoğun teveccüh bu durumun en belirgin göstergesidir.
BAŞGİL’DEN
DEMOKRASİ VE MEKTEPLERİMİZ
DEMOKRASİ VE MEKTEPLERİMİZ
Tarih ve mukayeseli hukuk gösteriyor ki; ilk medeniyetlerden bugüne kadar insaniyet, içtimai nizam ve disiplin bahsinde, iki ana prensip arasında kâh berikine ve kâh ötekine sarılmak suretiyle bocalamış, belki dünya durdukça da bocalayacaktır. Bunlardan biri hak diğeri de kuvvet prensibidir. Birincinin terbiye ve idare usulü tenvir, irşat ve iknadır. İkincinin ki ise cebir, şiddettir. Hak prensibi demokrasinin, kuvvet ve bunun içtimai hayattaki ifadesi olan cebir, tehdit ve tenkil de otokrasinin temeli olmuştur.
Filhakika tarihe ve hususiyetle iki dünya harbi arası devirde yer yer türeyip etrafa kol budak salan otokrasilere dikkat edersek; bu rejimler, istisnasız olarak, hep kuvvetle kurulmuş ve aynı prensibe dayanarak tutunmuştur. İster istemez böyle olacaktır çünkü otokrasilerin felsefesinde hak kuvvettir ve kuvvetlinindir. Özünü kuvvetten almayan ve kuvvete dayanmayan hak, mücerret bir fikir ve boş bir tasavvurdur. Ve haddizatında bu bir hak değil, sadece ayaklar altında kalan aczin istimdadı ve sızlanmasıdır.
TERAKKİCİ MUHAFAZAKÂR BİR MÜTEFEKKİR: ALİ FUAD BAŞGİL
BİR BİYOGRAFİNİN İZİNDE: ALİ FUAD BAŞGİL’İN HAYATINDAN VE MÜCADELESİNDEN BAZI KESİTLER
BİR BİYOGRAFİNİN İZİNDE: ALİ FUAD BAŞGİL’İN HAYATINDAN VE MÜCADELESİNDEN BAZI KESİTLER
MODERN İSTİBDAT REJİMLERİNİN DAYATMACI DİL POLİTİKALARI VE ALİ FUAD BAŞGİL
MODERN İSTİBDAT REJİMLERİNİN DAYATMACI DİL POLİTİKALARI VE ALİ FUAD BAŞGİL
FRANSIZ DEVRİMİNDEN TÜRK İNKILÂBINA: MUHAFAZAKÂR LİBERAL BİR AYDIN OLARAK ALİ FUAD BAŞGİL'İN ELEŞTİRİLERİ
FRANSIZ DEVRİMİNDEN TÜRK İNKILÂBINA: MUHAFAZAKÂR LİBERAL BİR AYDIN OLARAK ALİ FUAD BAŞGİL'İN ELEŞTİRİLERİ
MANEVİYATÇI BİR UFUK: ALİ FUAD BAŞGİL
MANEVİYATÇI BİR UFUK: ALİ FUAD BAŞGİL
Onu milletin “kendi olma” meselesinin kri dayanaklarının öncülerinden biri olarak görebiliriz. O, radikal tutumlardan uzak ılımlı kişiliği ile hem Batı’yı anlamayı hem de geleneksel olan ile Batılı olanı birleştirmeyi içeren sentezci bir tutum ortaya koyar.
Biz bu çalışmada zaman zaman eleştirilere muhatap olan bu düşünce yapısının bağlamını iyi anlayıp onun maneviyatçı felsefesinin temel unsurlarını ortaya koymaya çalışacağız.
MANEVİYATÇILIK VE DİN VE VİCDAN BAĞLAMINDA ALİ FUAD BAŞGİL'DE LAİKLİK ANLAYIŞI
MANEVİYATÇILIK VE DİN VE VİCDAN BAĞLAMINDA ALİ FUAD BAŞGİL'DE LAİKLİK ANLAYIŞI
ALİ FUAD BAŞGİL'İN GENÇLERE YÖNELİK TAVSİYELERİ VE İDEAL GENÇLİK TASAVVURU
ALİ FUAD BAŞGİL'İN GENÇLERE YÖNELİK TAVSİYELERİ VE İDEAL GENÇLİK TASAVVURU
TÜRK MUHAFAZAKÂR-LİBERAL SİYASÎ DÜŞÜNCESİ VE ALİ FUAD BAŞGİL
TÜRK MUHAFAZAKÂR-LİBERAL SİYASÎ DÜŞÜNCESİ VE ALİ FUAD BAŞGİL
ALİ FUAD BAŞGİL VE SOSYAL ADALET MESELESİ
ALİ FUAD BAŞGİL VE SOSYAL ADALET MESELESİ
Bu çalışmada Ali Fuad’ın sosyal adalete ilişkin görüşleri, adalet ve sosyal adaletin toplumsal ve politik anlamı, dönemin koşulları bağlamında sosyal adaletli bir toplum yapısının inşası gibi konular ele alınmaktadır. Çalışmada Ali Fuad’ın 1962 yılı Ocak ayında “Yeni İstanbul Gazetesinde” yazdığı ve sosyal adalete ilişkin görüşlerini paylaştığı dört önemli köşe yazısına odaklanılmakta; aynı zamanda sosyolojik perspektiften sosyal adalet hususu açıklanmaya çalışılmaktadır.
TERAKKİCİ MUHAFAZAKÂR BİR MÜTEFEKKİRİN SİVİL TOPLUM TECRÜBESİ: HÜR FİKİRLERİ YAYMA CEMİYETİ
TERAKKİCİ MUHAFAZAKÂR BİR MÜTEFEKKİRİN SİVİL TOPLUM TECRÜBESİ: HÜR FİKİRLERİ YAYMA CEMİYETİ
MÜLAKAT
ALİ FUAD BAŞGİL ÜZERİNE
ALİ FUAD BAŞGİL ÜZERİNE
Ali Fuad Başgil, o dönem için gelinebilecek en üst derece olan ordinaryüs profesör bir hocaydı. Şimdi böyle bir derecelendirme sistemi kullanılmıyor. O hem Edebiyat Fakültesi hem de Hukuk Fakültesi dekanlığı yapmış, bulunduğu kürsülerde otorite bir isimdi. Hocamızla ilgili ilk hatıram, üniversiteye kayıt olduğum güne aittir. Üniversiteye kayıt olduğum gün, kayıt sırasında benim önümde olan bir öğrenci ve yanında da abisi durumundaki bir başka genç eğildi ve kayıt yapmakta olan memura, “Cemal abi tek olsun” dedi. Cemal abi gençlere baktı, bir şey demeden kaydı yaptı. Onlardan sonra sıra bana gelmişti. Ben, gece mi gelinecek, farklı bir binada mı ders alacağız, kitaplar farklı mı olacak bilmiyordum. Sıra bana gelince ben de onlar gibi,
“Cemal abi tek olsun” dedim.
Gözlüğünü çıkarıp bana baktı. Tanımadığı bir genç, “Olmaz, herkese tek,
herkes tek olmaz ki…” dedi.
Ben de “ama abi önümdekine tek verdiniz, sıra bana gelince ne malum tek olmayacaktım, bitmedi ya ne olur tek olsun, sen yaparsın” dedim. Meğer tek numara alanlar Anayasa Hukukunda Ali Fuad Hoca’nın dersine giriyormuş. Çiftler ise Hüseyin Nail Kubalı Hocanın dersine katılıyormuş. Sonraki yıllar Cemal Abi ile dostluğumuz pekişti. Allah rahmet eylesin.
İki hoca arasında nasıl bir fark vardı? Sonuçta ikisi de Anayasa Hukuku dersi veriyor.
ANADOLU RUHUNU KAYBETMEMİŞ BİR AYDIN
ANADOLU RUHUNU KAYBETMEMİŞ BİR AYDIN
Öncelikle böyle bir vefa örneğine öncülük ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ali Fuad Başgil, talebesi olmakla şeref duyduğum İstanbul Hukuk Fakültesi sıralarımızdan bir hocamızdır. 1960’larda 27 Mayıs İhtilali sonrası mert, cesur, güçlü, kılıç gibi kalemi olan, ifade gücü sağlam Anadolu çocuğu, o devirde nadir bulunan güçlü, düşünen bir üniversite hocası, bir profesör.
İstanbul ticaret esnafı ile beraber teşkilatlanmış Sönmez Şirketi ve İlim Yayma Cemiyetinin mensupları ile beraber çalışmıştır. Ali Fuad Başgil Hoca ayrıca Hasan Basri Çantay merhum, Kuran mütercimi, büyük insan, edebiyatçı, güçlü ve mübarek insanın ahbabı idi. Biz o dönem öğrenci iken hocalarımız arasında Sıddık Sami Onar, Reha Poroy, Rabi Koral’lar ve daha niceleri vardı. Ama Başgil bu hocalardan farklı olarak İstanbul’un muhafazakâr grubu ve halkla rahatlıkla beraber olabilen, Anadolu çocuğu, mert, dürüst bir Anayasa Hukuku Profesörü idi.
DERLEME
ALİ FUAD BAŞGİL'E GÖRE TÜRKÇE VE HUKUK DİLİ
ALİ FUAD BAŞGİL'E GÖRE TÜRKÇE VE HUKUK DİLİ
hızlandırılması istenmektedir.
Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’in dekanı olduğu Hukuk Fakültesi dışında bütün fakültelerde derhâl komisyonlar kurulup çalışmaya başlanır. Rektör Prof. Dr. Cemil Bilsel’in ara sıra çalışmaların nasıl gittiği yolundaki sorularını “Çalışıyoruz!” diye geçiştiren Ali Fuad Bey, komisyonlar arasında koordinasyon amacıyla Rektörlükte bir toplantı yapılacağı, her komisyonun bu toplantıya en üz üç üye ile katılması gerektiği bildirilince, işin ciddiye bindiğini anlar. Ebülula Mardin, Tahir Taner ve Mustafa Reşit Belgesay’la birlikte ister istemez katıldığı toplantıyı Maarif Vekili Hasan Âli Yücel de İbrahim Necmi Dilmen ve Şemseddin Günaltay’la birlikte teşrif etmiştir. Rektör’ün kısa açış konuşmasından sonra söze başlayan Maarif Vekili, uzun konuşmasında geri ve fakir olduğunu iddia ettiği Türkçeyi Türk milletine lâyık bir dil hâline getirmeye kararlı olduklarını söyler. Aşırı bir öztürkçeci olmakla beraber, Almanya’da lisaniyat eğitimi gördüğü için bu meselenin ilmî metodlarla ele alınması gerektiğini söyleyerek yapılan çalışmaları eleştirme cesaretini gösteren Prof. Ragıp Hulusi Özdem, Vekil Bey tarafından çocuk gibi azarlanınca Hâlide Edip Adıvar söz alır ve der ki:
“Türk münevverleri sıfatıyla ilmî bir mevzuun müzakeresi için buraya geldiğimizi sanıyorum. Fakat görüyorum ki Vekil beyefendi mutlaka kendileri gibi düşünmemizi istiyorlar. Eğer bu toplantılar bu hava içinde devam edecekse, ben şimdiden özür diliyorum.”
ALİ FUAD BAŞGİL'İN HÜR FİKİRLER MECMUASI
ALİ FUAD BAŞGİL'İN HÜR FİKİRLER MECMUASI
hayatında özel bir yeri olan Ali Fuad Başgil (öl.
1967) hukuk ve düşünce alanında geriye bı-
raktığı çok sayıda yayını ve siyasi hayattaki ey-
lemleri ile Türkiye’de önemli bir yere sahip ol-
muştur. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında
verdiği dersler ile özellikle Anayasa Hukukuna
ilişkin çalışmaları, alanında referans kaynakla-
rı olarak değerlendirilmiştir. Bunun yanında
çok partili hayata geçiş sürecinde demokrasi,
insan hakları ve özgürlükler konusundaki ya-
zıları, konferansları ve yayınları liberal ve mu-
hafazakâr demokratik düşüncenin gelişmesine
önemli bir katkı yaptığı teslim edilmelidir (Sa-
doğlu, 2013; 307-315). Ali Fuad Başgil’in İkinci Dünya Savaşı sonrasında değişen dünya şartları ortamında çok partili hayata geçilmesi ve temel hak ve özgürlüklerin merkeze alındığı liberal bir yapılanmanın gerçekleştirilmesine katkı sağlaması amacıyla Ord. Prof. Dr. Nihat Reşat Belger, Prof. Şinasi Hakkı Erel, Prof. Dr. Ziyaeddin Hakkı Fındıkoğlu, Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil, Osman Fethi Okyar, Burhan Apaydın gibi akademisyenler ile Süreyya Ağaoğlu, Muvaffak Benderli ve M. Ali Sebük gibi hukukçuların yanında Selim Ragıp Emeç, Ahmet Emin Yalman ve Raif Necdet Meto gibi gazetecilerle 1 Ekim 1947 tarihinde kurduğu Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti onun siyasi ve fikri eğilimleri konusunda somut bir bilgi vermektedir. Derneğin başkanlığını kendisinin üstlenmiş olması o günün koşullarında liberal düşüncenin toplumda makes bulması ve yayılmasına katkı sağlanması konusundaki hedefini ve çabasını ortaya koymaktadır.
HOCAM ORD. PROF. DR. ALİ FUAD BAŞGİL
HOCAM ORD. PROF. DR. ALİ FUAD BAŞGİL
Bizde, Anayasa Hukuku hakikaten felsefi bir temele ve birazda “siyaset bilimi”ne dayanan bir branştır. Diğer hukuk branşları Ticaret Hukuku vs. gibi değildir. Ben asistan olmaya karar verdikten sonra imtihana gireceğim sırada gitmiştim kendilerine. Hoca o zaman artık üniversiteden ayrılmıştı. Bana, “bu ilimlere de bakın, bunları da öğrenin”, dedi. Hakikaten daha sonra kariyerimde ilerledikçe bu sözlerin değerli ve yerinde olduğunu anladım. Başgil, Anayasa Hukuku sahasına ilk doktora verenlerden biriydi. Devlet tarafından yurtdışında okutulmuş, doktorasını yapmış, yurda dönmüş. Doktora tez konusu, ‘İstanbul Boğazları’ üzerineydi. Bu konu o zamanlar oldukça aktüel bir konuydu. Tez Fransızca olarak basıldı. O zamanlar ve benim de talebeliğim zamanında doktora yapmak mecbur değildi, yani doçent olabilmek için doktora aranmıyordu. Daha sonra değişen sistemde Avrupa’yı da emsal alarak doktora şartı getirdiler. Hoca bu şartı yerine getiren kimselerden ilkiydi. Yurda döndükten sonra önce Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde -eski ismi ile Mülkiye, devlete eleman yetiştirdiği için böyle isimlendirilmişders veriyordu. Buradaki görevinden sonra İstanbul’a gelmiş ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde emekli oluncaya kadar Anayasa Hukuku derslerini vermiştir.
ORD. PROF. ALİ FUAD BAŞGİL
ORD. PROF. ALİ FUAD BAŞGİL
Ali Fuad Hoca salonu selamladı; “Arkadaşlar” diye söze başladı. Kelimeler ağzından su gibi akıyordu. Etkileyici ve güzel cümlelerle konuşuyordu. Sözler dikkatle seçilerek yerlerine oturtulmuş gibiydi. Kaliteli üslubu, ciddi kimliği, başkalarıyla kıyas kabul etmez bir üstünlük sağlıyordu. O konuştukça sanki dünyamız genişliyordu. Liseli öğrenciler olmaktan kurtulmuş kırk yıllık hukukçular gibi kıymet kazanmıştık. Üniversiteyi, üniversiteli olmanın ne demek olduğunu o gün anlamıştım. Ali Fuad Başgil gibi bir âlim bizi “Arkadaş” olarak kabul ediyor. Bizi önemsediğini hissettiriyordu…
İlk dersinde “Hukukun ana meseleleri” üzerinde konuştu; Hukukun kaynaklarını gösterdi, insan ve toplum hayatı için hukukun lüzumunu anlattı. “Zalimlerin bile bir gün hukuka muhtaç olacağını” vurguladı.
Adaleti, beşeriyete sunulmuş ilahi bir nimet olarak yorumladı. Genel hukuk konuları, birkaç ders sürdü. Hoca Mimar Sinan gibi temeli sağlam atıyordu. Zaman zaman “Yusuf-Has-Hacip”, “J.J. Rousseau”, “Montesquieu” gibi ünlü düşünürlerin görüşlerini konu içinde değerlendirirken; çoğunlukla asistanlarına bazen de öğrencilerden birine dönerek.”-Rousseau böyle diyor ama sizin bu husustaki icdihatınız nedir?” gibi sorularla hem dersleri renklendiriyor hem de öğrencilerine “Sizde Rousseau gibi İbn-i Sina gibi düşünen kafalarsınız kendinize güvenin. Çalışın muhakemenizi çalıştırın” mesajlarını veriyordu. Mesajları da yerini buluyordu.
ALİ FUAD BAŞGİL
ALİ FUAD BAŞGİL
ALİ FUAD BAŞGİL GÜNLÜĞÜ
ALİ FUAD BAŞGİL GÜNLÜĞÜ
Vefatından altı ay önce Demokrasi Yolunda, Din ve Laiklik ve bizim kuşak için en önemlisi Gençlerle Baş Başa adlı eserleri, Başbakan ve Bakanları siyasallaşan yargı aracılığıyla infaz edip-İmralı’da asan ihtilalcilere karşı verdiği demokratik direnişiyle kendisine büyük saygı duyduğumuz Ali Fuad Başgil Hocayı yakından tanıma imkânını Allah bize lütfetti.
Bu yıl yüz elli kişilik kontenjanı içinde İstanbul Tıp Fakültesine yirminci sırada kaydolmuş ve kitaplarımı da almıştım. Ancak hala İsmail Dayı Bey’in sahibi olduğu ve yönettiği Yağmur Yayınevi’nde işçi olarak çalışmayı sürdürüyordum.
Ali Fuad Başgil Hoca eşi Nüvide Hanımla birlikte Anadolu yakasındaki güzide semtlerden biri olan Fener Yolu’ndan kalkıp Sirkeci’deki kalabalığı da aşarak Cağaloğlu’nda bulunan idarehanemize gelmişti.
Ali Fuad Hocanın ebadı-hacmi küçük ama muhtevası büyük olan altmışaltı sayfalık Gençlerle Baş Başa kitabı on bin basmış ve dokuzuncu baskısı üç ayda tükenmiş. Çok rağbet gören ve kapışılan bir eğitim kitabı hakkında yazarı ile yayıncı arasında teknik bir görüşme yapılacaktı.
Ali Fuad Başgil’in Anadolu’nun küçük bir ilçesinde başlayan eğitim hayatı İstanbul’da devam etmiş, Paris’te sona ermişti. Evrensel hukuk normlarını savunan, yurtsever bir düşünce adamı aynı zamanda Batı kültürünün içinden geliyordu.
BAŞGİL’DEN SEÇMELER
DİL BEYANNAMESİ MÜNASEBETİYLE
DİL BEYANNAMESİ MÜNASEBETİYLE
Seneler süren itiraz ve tenkitlere rağmen iktidar adamlarımız hiç tınmadan ve irkilmeden uydurma dili bütün fecaatiyle devam ettirmektedir. Mektep kitaplarından kanunlarda ve mahkemelerde ve dairelerde soysuz kelimeler her gün biraz daha çoğalmaktır. Memleket diline karşı cepheden hücum yerini şimdileri sinsi bir pusu hücumu almıştır. Eski açık emirlerin ve taarruzların yerine, sinsice bir soruşturma ve sindirme politikası kaim olmuştur. Hele Anayasanın uydurma dile çevrilmesinden sonra bir de kanunilik kaftanı giyen bu dil esef edelim ki üniversitelere kadar indirilmiştir. Gerçi bu muhitlerde öteden beri uydurmacılık hastalığına yakalanan ve zaman zaman bunu açıkça söyleyip öğünenler yok değildi. Fakat şimdi, resmiyet dışında herkes gibi konuşup düşünen ve herkesten muarız görünenler bile resmi yazılarında, kanun otoritesine arkalanan, uydurma kelime kullanmaya mecbur olduklarını sanıyorlar. Mahrumiyet üniformasını kaybetmek endişesinden bir türlü kendilerini kurtaramayan üniversite idarelerini bir dereceye kadar olsun haydi mazur görelim. Ve zaten ekmeği hükümetten ve yaşama imkânını kanun vazılarından bekleyen bir üniversite için muhtariyet, horoz göğsünde Sultan Aziz nişanıdır deyip geçelim. Fakat muhalefet partilerimize ne buyurulur?
İLMİN IŞIĞINDA İNSAN HAKLARI FİKRİNİN TEKÂMÜLÜ
İLMİN IŞIĞINDA İNSAN HAKLARI FİKRİNİN TEKÂMÜLÜ
Geçen ki yazımda (*) fikrin felsefi kaynaklarını ele almış, eski filozoflarla, kısaca büyük dinlerin görüşlerinden bahsetmiştim. Ve insanlığa istikamet verici bu görüşlerin yüzyıllarca birer köşede unutulup kaldığını söylemiştim.
Düşünülsün ki eski çağların (Stoicien) adı verilen fikir adamları, bundan iki bin küsur sene evvel, köleliği yani ferdin fert tarafından hayvanlaştırılıp istismar edilmesini, insanlık şeref ve haysiyetine aykırı görmüş ve bu istismarın tabii hukukta yeri olmadığını bilakis bütün insanlık haklarında eşit olduklarını ilan etmişlerdir.
Aradan uzun bir taassup ve cehalet devri geçmiş; kütüphanelerin tozlu raflarında saklı kalan bu güzel fikirler, nihayet 17.yy.da yaman bir İngiliz fikir adamı tarafından yeniden ele alınıp yeni bir hızla ortaya atılmıştır.
Locke adındaki bu adam, 1690’da ‘Medeni Hükümet Üzerine Deneme’ başlığı altında, siyaset dünyasında ihtilal koparan bir eser neşretmiştir.
Filozof bu eserinde, eskilerin (Tabii Hukuk) ve (Tabii Kanun) fikrini ele almış ve bu fikirden, halk ve hükümet münasebetlerinin temelini teşkil eden modern hürriyetleri ve insan haklarını çıkarmıştır.
Eskiler, beşeri hukuk ve kanunların üstünde tabii veya ilahi bir hukuk ve kanun var olduğunu sezmişlerse de bundan devlet hayatına tatbiki kabil pratik neticeler çıkarmamışlardı. Onlar bu hususta sırf bir felsefi görüş ortaya koymakla iktifa etmişlerdi.
Eskilerce, ferdin fert ile olan münasebetlerinde her birinin diğerine karşı koyacağı hakları vardır ve bunların en üstünü tabii olanlarıdır. Fakat ferdin, gerek yalnız başına ve gerek başkalarıyla birleşerek hükümet kuvvetine karşı koyacağı bir hakkı ve diyeceği bir sözü yoktur. Fert iktidar adamlarının ökçe çamuru olmaya mahkûmdur.
Adı geçen İngiliz filozofunun orijinalliği kendisini bu noktada göstermekte ve iktidar karşısında ferde bir varlık tanımasındadır. Gerçi eskilerin hükümet kuvveti karşısında insanı bir karınca gibi gören telakkisine, filozof Locke’tan asırlarca evvel ilk darbeyi İslamiyet indirmiştir.
İNSAN HAKLARI FİKRİNİN SİYASİ KAYNAKLARI VE BİRİNCİ DÜNYA HARBİ ERTESİNE KADAR GEÇİRDİĞİ SAFHALAR
İNSAN HAKLARI FİKRİNİN SİYASİ KAYNAKLARI VE BİRİNCİ DÜNYA HARBİ ERTESİNE KADAR GEÇİRDİĞİ SAFHALAR
Okuyucularıma hatırlatayım ki insan hakları mevzuundaki yazılarımın sonuncusu Düşünen Adam’ın 12 Ocak 1961 sayısında çıkmıştı. Bu yazıda insan haklarının felsefi kaynakları üzerinde durmuş, bilhassa İngiliz filozof J. Locke düşüncelerini anlatmıştım. Bugün aynı fikrin siyasi kaynaklarını ele alacak. Birinci Dünya Harbi ertesine kadar geçirdiği safhaları anlatacağım.
Filozof Locke’un insan hakları üzerindeki düşünceleri dünyaya çabucak yayılmamıştır. Çünkü Avrupa’da 17. ve hatta 18.asrın birçok fikir adamı gibi Locke’da eserini Latince yazmıştır. Bunu ancak fikir ve felsefe meraklıları okuyup anlayabiliyorlardı.
Bu inkılapla fikirler memleketleri dolaşıp ihtilaller koparmak, taçlar devirip saltanatlar yıkmak için Cihanşumülcü Fransız dehasıyla yoğrulmuş bir zekâ ve kalem sahibi bekliyordu. Bu kalem sahibi, Locke’tan yetmiş altı sene sonra davayı ele alan meşhur Fransız J.J. Rousseau oldu.
Filhakika Rousseau 1767’de dünyaca tanınmıştı İçtimai Mukavele adlı eserini neşrediyor ve burada filozof Locke’un biraz kapalıca kalan fikirlerini ele alıyor; halk ile hükümet arasındaki münasebetlerin temelini ferdin insanlık hakları üzerine kuruyor.
ENGLISH
ON THE TRACK OF A BIOGRAPHY: SOME SECTIONS FROM ALİ FUAD BAŞGİL's LIFE AND STRUGGLE
ON THE TRACK OF A BIOGRAPHY: SOME SECTIONS FROM ALİ FUAD BAŞGİL's LIFE AND STRUGGLE
PATRONIZING LANGUAGE POLICIES OF MODERN AUTOCRACY REGIMES AND ALİ FUAD BAŞGİL
PATRONIZING LANGUAGE POLICIES OF MODERN AUTOCRACY REGIMES AND ALİ FUAD BAŞGİL
FROM THE FRENCH REVOLUTION TO THE TURKISH REVOLUTION: A CONSERVATIVE LIBERAL INTELLECTUAL ALİ FUAD BAŞGİL AND HIS CRITICISM
FROM THE FRENCH REVOLUTION TO THE TURKISH REVOLUTION: A CONSERVATIVE LIBERAL INTELLECTUAL ALİ FUAD BAŞGİL AND HIS CRITICISM
A SPIRITUALIST HORIZON: ALİ FUAD BAŞGİL
A SPIRITUALIST HORIZON: ALİ FUAD BAŞGİL
He may be considered as one of the pioneers of ideological foundations of the issue of the nation’s “being itself”. With his moderate personality, he puts forward a kind of synthesist attitude consisting both understanding west and compounding traditional and the Western.
In this study, I will try to understand the context of this way of thinking criticized from time to time and to reveal the basic elements of his spiritual philosophy.
ALİ FUAD BAŞGİL'S UNDERSTANDING OF SECULARISM IN THE CONTEXT OF SPIRITUALISM AND FREEDOM OF THOUGHT AND FAITH
ALİ FUAD BAŞGİL'S UNDERSTANDING OF SECULARISM IN THE CONTEXT OF SPIRITUALISM AND FREEDOM OF THOUGHT AND FAITH
ALİ FUAD BAŞGİL'S ADVICES FOR YOUNGS AND HIS IMAGINATION OF IDEAL YOUTH
ALİ FUAD BAŞGİL'S ADVICES FOR YOUNGS AND HIS IMAGINATION OF IDEAL YOUTH
THE TURKISH CONSERVATIVE-LIBERAL POLITICAL THOUGHT AND ALİ FUAD BAŞGİL
THE TURKISH CONSERVATIVE-LIBERAL POLITICAL THOUGHT AND ALİ FUAD BAŞGİL
ALİ FUAD BAŞGİL AND SOCIAL JUSTICE ISSUE
ALİ FUAD BAŞGİL AND SOCIAL JUSTICE ISSUE
This study focuses on Ali Fuad’s views on social justice, the social and political meaning of justice and social justice as well as the construction of a social justice society in the context of the conditions of the period. The study features four important columns written by Ali Fuad in January, 1962, “Yeni Istanbul Newspaper” where he shared his views on social justice; social justice is tried to be explained from the sociological perspective in this present study, as well.