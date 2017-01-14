Bu Memleket Bizim

Muhafazakâr Düşünce Dergisi olarak; milletimize, milletimizin hür iradesi ile seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve parlamentomuza yönelik yapılan FETÖ’cü darbe girişimini şiddetle lanetlediğimizi ve sorumluların adalet önünde hesap vermelerini beklediğimizi kıymetli takipçilerimize duyururuz…