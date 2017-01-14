Bu Memleket Bizim

Muhafazakâr Düşünce Dergisi olarak; milletimize, milletimizin hür iradesi ile seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve parlamentomuza yönelik yapılan FETÖ’cü darbe girişimini şiddetle lanetlediğimizi ve sorumluların adalet önünde hesap vermelerini beklediğimizi kıymetli takipçilerimize duyururuz…
İlginizi Çekebilir?
Muhafazakar Düşünce Sempozyumu
Değerli takipçilerimiz, 2016 yılında gerçekleştirilmesi planlanan “Muhafazakarlığın Geleceği” Sempozyumu 2017 yılına ertelenmiştir. Ayrıntılı bilgi daha ...