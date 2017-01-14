Bu Memleket Bizim

18 Ağustos 2016 164 Görüntüleme

Muhafazakâr Düşünce Dergisi olarak; milletimize, milletimizin hür iradesi ile seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve parlamentomuza yönelik yapılan FETÖ’cü darbe girişimini şiddetle lanetlediğimizi ve sorumluların adalet önünde hesap vermelerini beklediğimizi kıymetli takipçilerimize duyururuz…

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