Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu

15 Ocak 2018 17 Görüntüleme

Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu

Sempozyum Tarihi: 10-12 Mayıs 2018

Sempozyum Yeri: Aksaray

Başvurular: http://dinsosyolojisi.aksaray.edu.tr

E-Posta: 1.dinsosyolojisi@gmail.com

Telefon: 0382 288 2184

İlginizi Çekebilir?

webslide-01

13. Yıl, 50. Sayı • Ekolojik Düşünce

Muhafazakâr Düşünce’den Modernitenin hüküm sürdüğü çağlarda insanların karşı karşıya olduğu siyasal ve toplumsal sorunların giderek ...

Ankara Kitap Baskı
© Copyright 2018, All Rights Reserved Ankara Web Tasarım