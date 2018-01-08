Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu
Sempozyum Tarihi: 10-12 Mayıs 2018
Sempozyum Yeri: Aksaray
Başvurular: http://dinsosyolojisi.aksaray.edu.tr
E-Posta: 1.dinsosyolojisi@gmail.com
Telefon: 0382 288 2184
Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu
Sempozyum Tarihi: 10-12 Mayıs 2018
Sempozyum Yeri: Aksaray
Başvurular: http://dinsosyolojisi.aksaray.edu.tr
E-Posta: 1.dinsosyolojisi@gmail.com
Telefon: 0382 288 2184
Muhafazakâr Düşünce’den Modernitenin hüküm sürdüğü çağlarda insanların karşı karşıya olduğu siyasal ve toplumsal sorunların giderek ...