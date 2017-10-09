Sempozyum Duyurusu

VEFATININ 50. YILINDA

ALİ FUAT BAŞGİL SEMPOZYUMU

2 Aralık 2017, Ankara

Ali Fuat Başgil, Doğu’nun kendi kültürüne yabancılaşmasının ve Batı medeniyetinin aldığı mesafe ile dünyayı sarmasının sancılarını bütün benliği ile hisseden ve hayatını, yönünü kaybetmiş Anadolu’nun yeniden dirilişine vakfeden hukukçu ve siyaset adamıdır. İnsanoğlunun yer yüzü macerasının başlangıcından bu yana mülkün yani ülke varlığının temeli sayılan adalet idealine hayatını adayan, itibar gören ve bunun yanında da uğruna eziyet çeken, onun yılmaz bekçilerinden olan bir Profesördür aynı zamanda. Amacımız, Başgil’in söz konusu etkisini ve farklı özelliklerini, alanında yetkin araştırmacıların katılımıyla bir günlük sempozyumla ortaya koymak, Türk hukuk dünyasında ve fikir hayatında önemi son derece büyük bir hukuk profesörünü anmak, vefatının 50. yılında onu onurlandırmaktır.

Prof. Başgil başta hukuk olmak üzere edebiyat, siyaset, felsefe alanındaki yetkinliğini taçlandıran akıcı üslubu ve dinleyenleri saran hitabet tarzı ile öğrenci ve sevenlerinin ilgi, alaka ile takip ettikleri bir şahsiyettir. Bu sempozyum, içinden geldiği Türk medeniyetini ve daha sonradan öğrendiği Batı medeniyetini iyi şekilde tahlil etmiş, bu nedenle de ne koşulsuz Batı hayranı ne de onun ilmine gözlerini yuman bir Doğu alimi olmuş olan Ali Fuat Başgil’i vefatının 50. yılında anılmasına vesile olacaktır.

Bu sempozyum da Türkiye’de entelektüel bilgi ve birikimleriyle dikkat çeken Başgil’in öncülüğünü yaptığı alanlarda, onun yazılarını tahlil etmiş; akademisyen, aydın, yazar, gazeteci ve benzeri önemli isimleri bir araya getirerek onlardan Ali Fuat Başgil’in fikirleri hakkında sunumlar yapmaları istenecektir. Bunların çerçevesinde konunun etraflıca tartışılmasını mümkün kılacak bir ortam oluşturulacaktır. Sunum, tartışma ve değerlendirmelerin yapılacağı faaliyet bir gün sürecek bir sempozyum şeklinde organize edilecektir. Daha sonra konu ile ilgili makaleler ve tebliğler toplanarak yayın yapılması suretiyle entelektüel dolaşıma girmesi sağlanacaktır.

Not: Program ve sempozyumun yapılacağı yer daha sonra açıklanacaktır.

– Sempozyuma katılım ücretsizdir.

– Katılmak isteyenlerin aşağıdaki formu doldurmaları rica olunur.